Gemeinsam ist ein Ehepaar im Juli 2020 im Kaufland in Kitzingen einkaufen gegangen. Für 50,30 Euro haben die Zwei vor allem Lebensmittel eingepackt. Bezahlt haben sie nicht und sind beim gemeinsamen Diebstahl erwischt worden. Jetzt gab es die Rechnung vor dem Amtsgericht in Kitzingen. Und da sind aus den überschaubaren gut 50 Euro am Ende 2000 Euro geworden.

Damit sind die 39-Jährige und ihr sechs Jahre ältere Ehemann noch relativ günstig weg gekommen. Ein Strafbefehl hatte zunächst mehr als das Doppelte vorgesehen. Angesicht der eher bescheidenen Einkommensverhältnisse hatten beide Einspruch eingelegt. Weil sie den auf die Höhe der Tagessätze beschränken, räumten sie damit gleichzeitig den gemeinsamen Diebstahl ein.

Der Blick auf das aktuelle Einkommen

Es ging also nur noch um die Höhe der Geldstrafe. Nach kurzer Verhandlung beließ es Richterin Patricia Finkenberger bei den im Strafbefehl festgesetzten 80 Tagessätzen für den vorbestaften Ehemann. Auch die 40 Tagessätze für die ebenfalls schon mal auffällig gewordene Ehefrau hatten Bestand.

Die Höhe der Tagessätze passte sie dem aktuellen Einkommen an. Damit kam der Mann mit 20 statt 50 Euro davon. Für die Mutter in Elternzeit waren es am Ende zehn Euro. Unterm Strich kostet der Ladendiebstahl also 2000 Euro, die Kosten des Verfahrens kommen obendrauf.

Damit waren die beiden Angeklagten offenbar zufrieden. "Passt so", kommentierte der 45-Jährige das Urteil, dem die Richterin den drigenden Hinweis hinzufügte: "Beim nächsten Mal gibt es keine Geldstrafe mehr." "Es wird kein nächstes Mal geben", versicherte das Ehepaar, bedankte sich, wünschte einen schönen Tag und war verschwunden.