Recycling kennt man aus der Abfallwirtschaft, im privateren Bereich gewinnt dagegen Upcycling immer mehr Fans. Dabei werden Produkte, die eigentlich in den Abfall sollen, zu neuen Dingen umgestaltet. Seit vielen Jahren macht dies bereits Astrid Meyer aus Abtswind – mit immer wieder neuen Ideen.

Eigentlich gibt es nichts, woraus Astrid Meyer nicht wieder nützliche oder schöne Dinge schaffen kann. Selbst ein alter Judoanzug muss nicht zu Putzlappen werden. Bei der 54-Jährigen entstehen daraus Bäumchen.

Ihre kreative Ader erwuchs bei ihr schon im Kindesalter. "Meine Mutter hat mich unterstützt, ich durfte alles ausprobieren", erzählt sie. "Ich hatte alle Freiheiten." Damals gestaltete sie gerne mit Steinen oder Muscheln.

Gerümpel-Dachboden

Sie erinnert sich noch an den Besuch bei einer Freundin ihrer Mutter, als sie dort auf den Dachboden "voller Gerümpel" durfte. Sie interessierte sich für die Materialien und für die Arbeit, die man sich früher damit gemacht hatte. "Es ging früh los und hörte nie auf", sagt sie und lacht.

Vieles sei einfach zu schade, in den Container zu werden oder gar wegzuschmeißen. Astrid Meyer reizt es, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Sich zu überlegen, was man damit machen könnte. Das Resultat: "Manchmal überraschend, aber schön", zieht sie Bilanz. Und vor allem: "Es ist befriedigend." Zudem soll das Geschaffene nachhaltig sein. Denn von der Wegwerfgesellschaft hält sie nichts.

Allein, wenn sie in den reichen Fundus ihrer Stoffbänder blickt, geht ihr das Herz auf. So vieles lässt sich daraus und vor allem damit noch machen. Blechdosen werden zu Kronen oder zu Töpfen für ein Regenschirmweihnachtsbäumchen. Ja, auch das Metallgerippe eines alten Regenschirms entfaltet Dank ihrer handwerklichen Kunst neue Wirkung, wenn er mit kleinen Kugeln, Sternchen und feinen Girlanden verziert wird.

Was tun mit einer alten Wurstdose?

Aus einer Dose könnte aber auch noch etwas ganz anderes werden. "Das weiß man noch nicht", meint sie, vermutlich hat sie aber schon eine Idee. Ideen, wie sie sie zum Beispiel auch mit den Ringverschlüssen alter Wurstdosen hatte. Die fungieren nun als Rahmen für handgestickte Bilder.

In ihrer Kreativwerkstatt im Keller ihres Hauses liegen aber Knöpfe nicht nur herum. Sie finden eine sinnvolle und gelichzeitig künstlerische Art der Aufreihung in Form von Armbändern. Alles Unikate, ebenso die Knopfringe oder die -ketten.

Spulen von Wengertsdraht bilden das Grundgerüst für diverse weihnachtliche Kränze, nicht mehr benötigtes Besteck hängt als Mobile von der Decke. Weckgläser hat Astrid Meyer graviert und zu Behältnissen für Teelichter umfunktioniert. Alte Bücher dienen künftig als Schlüsselbretter, Tassen werden zu Vogelfutterstationen. Aus Feuerwehrschläuchen und Schöpfkellen werden große und kleine Kunstwerke.

Und was kann aus der Ringmechanik eines Aktenordners werden? Astrid Meyer machte daraus ein Reck, an dem ein Engel turnt.

Spontane Ideen: Es macht klick

Die Dinge, für die Astrid Meyer wieder einen neuen Nutzen findet, bekommt sie von Freunden und Bekannten, zum Beispiel wenn sie ihren Dachboden aufräumen. Manchmal steht auch einfach eine Tüte Wolle vor der Türe. "Flohmärkte sind natürlich ein El Dorado", erzählt sie. Manches rette sie aber auch vor dem Metallcontainer.

Die Ideen zu so manchen Stück kommt ihr spontan: "Ich sehe was und dann macht’s klick." Manche Anregung holt sie sich aus der Fachliteratur. Umgesetzt werden dann die Ideen in ihrem kreativraum im Keller, wo sie dann aus dem Vollen schöpfen kann. Je nach Projekt kann sie schon einmal sehr viel Zeit dort verbringen.