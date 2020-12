Buchbrunn vor 1 Stunde

Weniger Parkplätze am Bürgerhaus

Die letzte Sitzung des Gemeinderates in der Mehrzweckhalle konnte nur wegen Entscheidungen mit Fristbindung stattfinden. Bürgermeister Hermann Queck hatte den Architekten Martin Zeltner eingeladen, um die Außengestaltung am neuen Bürgerhaus vorzustellen. Der Küchenanbau ist fertig gestellt und bietet einen weiteren barrierefreien Zugang in das Bürgerhaus. Nach den Bauarbeiten geht es nun an die Neugestaltung des Umfeldes mit der erhaben stehenden historischen Linde.