Das Entsorgungsunternehmen Knettenbrech und Gurdulic (Wiesbaden) möchte sein Abfallzentrum im Gewerbegebiet Am Gries bei Fröhstockheim erweitern. Firmengründer Steffen Gurdulic persönlich stellte die Pläne zum zukunftssicheren Betrieb der Anlagen zur Behandlung und Lagerung von Abfällen im Rödelseer Gemeinderat vor und sicherte bestmöglichen Lärmschutz zu.

Vor gut einem Jahr hatten sich einige Fröhstockheimer über Lärm beschwert, der angeblich durch die Metallschrottbehandlung entstehen würde. Mittlerweile konnte das aufgenommene Geräusch identifiziert werden. Es stammt, wie von den Verantwortlichen schon zu Beginn der Diskussion versichert worden war, nicht von Knettenbrech und Gurdulic.

Vor gut einem Jahr lagen auch schon Pläne vor, die eine Erweiterung auf Flurstück 331 westlich vom bestehenden Firmengelände zum Wald hin zum Inhalt hatten. Um diese ging es in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend nicht. Vorgestellt wurde von Steffen Gurdulic die Planung für eine Erweiterung um rund 5000 Quadratmeter nach Nordwesten direkt im Anschluss an das Betriebsgelände.

Von aktuell 49 Dezibel auf 43

Die hier neu entstehende Fläche soll mit einer dreiseitig geschlossenen Halle überbaut werden. In dieser Halle sollen zukünftig verschiedene gemischte Abfallfraktionen wie gemischte Bau- und Abbruchabfälle, gemischte Siedlungsabfälle, Leichtverpackungen und mittels Schredderanlage aufbereitete Althölzer gelagert werden. Auf Nachfrage von Gemeinderat Markus Ostwald informierte Gurdulic, dass an diesem Standort keine thermische Verwertung von Holz geplant sei.

Zwischen dem neuen Areal und der bestehenden großen Halle wird Platz für die Lagerung der Metalle geschaffen. Auch das Lager für Papierballen befindet sich dort. Damit kommt die lärmintensivere Metallbehandlung in den hinteren Bereich. An deren Stelle kommt das Bauschuttlager. Damit soll der Lärm Richtung Fröhstockheim von aktuell 49 Dezibel, zulässig wären 55, auf 43 reduziert werden. Auch eine Betriebstankstelle ist vorgesehen.

Rund um das Gelände kommt nach den Worten von Steffen Gurdulic ein Sichtschutzwall. Alles werde begrünt. Er sicherte zu, dass die Gemeinde, falls gewünscht, mit einem Baukostenzuschuss für einen Lärmschutzwall rechnen könne. Dieser könnte bei Fröhstockheim errichtet werden.

Firma muss wachsen können

Steffen Gurdulic versicherte, dass man am Standort Fröhstockheim bleiben wolle, schob aber ein "Aber" hinterher. Da die Entsorgungs- und Recyclingbranche wachse, benötige die Firma Erweiterungsmöglichkeiten. Dafür brauche man die Zustimmung des Gemeinderats. Sollte die Firma nicht erweitern können, müsse man sich in Nordbayern nach einem anderen Standort umsehen. "Das wollen wir nicht", sagte Gurdulic.

Mit der Erweiterung verbunden ist eine Änderung des Bebauungsplans vom Gewerbegebiet zum Industriegebiet mit Gewerbegebietscharakter. "Wir wollen aber kein Industriegebiet", betonte Gurdulic. Es gebe keinen 24-Stunden-Betrieb, erklärte der Unternehmenschef.

Es solle so etwas wie ein "eingeschränktes Industriegebiet" werden, sagte Bürgermeister-Stellvertreter Bernd Lussert, der die letzte Sitzung für heuer leitete. Die Details dazu könnten alle im Verfahren geregelt werden. Lussert ließ dann probeweise abstimmen, um ein Stimmungsbild zu bekommen. Acht Räte könnten der vorgelegten Planung zustimmen. Markus Ostwald betonte, dass er sich bei einer solchen Abstimmung nicht beteilige, da er dazu noch mehr Fakten benötige.