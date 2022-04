Kitzingen vor 1 Stunde

Weltweit mehr Standorte als McDonald's: Zwei Brüder betreiben den neuen Subway in Kitzingen

Die Neueröffnung des Schnellrestaurants Subway in Kitzingen schlägt schon jetzt Wellen auf Facebook und Instagram. Was Matthias und Simon Rodamer am B-8-Kreisel vorhaben.