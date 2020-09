Sulzfeld vor 18 Minuten

Weltkindertag gefeiert

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres mit dem Schwerpunkt „Kinderrechte“ feierte das „Haus für Kinder“ St. Elisabeth in Sulzfeld den internationalen Weltkindertag. Für jedes Altersstufe gab es unterschiedliche Stationen zu bewältigen, darunter ein Hindernisparcours, Dosenwerfen und eine Gemeinschaftsarbeit mit Handabdrücken, heißt es in einer Pressemitteilung des Kindergartens. Zum Abschluss bekam jedes Kind ein T-Shirt mit dem Aufdruck: 25 Jahre „Haus für Kinder“, denn "Wir gehören zusammen, ich gehöre dazu, keiner braucht allein zu sein, wichtig bist auch du!", so die Pressemitteilung.