Die Kreisstraßen fit halten - keine leichte Aufgabe für den Landkreis, immerhin gilt es 260 Kilometer im Blick zu behalten und nach und nach wieder auf Vordermann zu bringen. In diesem Jahr konnten insgesamt 5,7 Kilometer saniert werden, wie im Verkehrs- und ÖPNV-Ausschuss des Landkreises informiert wurde.

Einen neuen Belag bekam in diesem Jahr ein Teil der Ortsdurchfahrt in Abtswind (KT 15), ein Teilstück zwischen Marktbreit und Gnodstadt (KT 18), in Martinsheim ein Teilstück vom Friedhof bis zum Aussiedlerhof (KT 20) sowie die Ortsdurchfahrt von Obernbreit (KT 21), ein Teilstück zwischen Volkach und Rimbach (KT 36) und die Strecke zwischen Rimbach und Järkendorf (KT 39).

500 000 Euro eingeplant

Für das Jahr 2021 stehen 500 000 Euro für den Deckenbau bereit. Ins Auge gefasst sind diese Maßnahmen: Ein Teilstück von Nenzenheim zur Landkreisgrenze (KT 1), die Ortsdurchfahrt Dornheim (KT 3), ein Teilstück von Abtswind nach Rehweiler (KT 15), ein Teilstück zwischen Wiesentheid und Untersambach (KT 24), die Ortsdurchfahrt Krautheim (KT 37), die Straße von Stadelschwarzach nach Järkendorf im Anschluss an die Dorferneuerung von Stadelschwarzach (KT 38) sowie die Ortsdurchfahrt von Laub (KT 45).

Was der Winter bringt

Bei den Ortsdurchfahrten findet im Regelfall Kanal-, Wasserleitungs- und Gehwehgearbeiten durch die Gemeinden statt, nach deren Abschluss dann auch die Straßen saniert werden. Die Liste kann sich entsprechend noch einmal verändert. Zudem wird von der Verwaltung nach dem Winter noch einmal nach der Dringlichkeit bei einigen Streckenabschnitten geschaut. Hier stehen vor allem die Frankenstraße in Sommerach (KT 57), die Verbindung Reupelsdorf nach Wiesentheid (KT 10) bis zur Kreuzung KT 45 sowie die Strecke von Volkach nach Rimbach (KT 36) im Blickpunkt.