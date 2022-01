Die Corona-Inzidenz im Landkreis Kitzingen bewegt sich weiter in nie gekannten Höhen. Sie lag am Montag laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 1505,0 (Vortag: 1421) und damit erstmals über der Schwelle von 1500. Binnen 24 Stunden wurden dem RKI 133 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Fallzahl erhöht sich damit auf 1380.

Wie das Landratsamt Kitzingen mitteilt, gibt es auch einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19, den 108. im Landkreis. Ein 90 Jahre alter Mann starb in der Klinik Kitzinger Land. Er war wegen einer postoperativen chirurgischen Komplikation ins Krankenhaus gebracht und bei Einlieferung positiv getestet worden; wenige Tage später starb er.

Vor einer Woche hatte die Inzidenz im Landkreis Kitzingen noch bei 882,3 gelegen, vor zwei Wochen bei 474,4. Seit Ausbruch der Pandemie wurden hier nach RKI-Angaben 9460 Covid-19-Fälle nachgewiesen.

Im Nachbarlandkreis Neustadt-Aisch/Bad Windsheim lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 552,0, so niedrig wie nirgendwo in Bayern. Hier gab es binnen 24 Stunden nur 37 registrierte Corona-Fälle und 559 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Die höchste Inzidenz im Freistaat registriert mit 2661,6 der Landkreis Starnberg.