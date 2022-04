Erneut hatte eine Firma bei der Gemeinde Seinsheim angefragt, ob sie einen bestehenden Solarpark bei Winkelhof in westliche Richtung erweitern darf. Doch der Marktgemeinderat hielt an seinem früheren Standpunkt fest und sagte Nein. Dabei berücksichtigte das Gremium auch die Frage der Energieunabhängigkeit.

Leicht gemacht hat sich der Marktgemeinderat Seinsheim die Entscheidung nicht. Kurz vor der Sitzung gab es deshalb einen Ortstermin. Von höherer Warte blickten die Ratsmitglieder auf das große Areal mit etlichen Freiflächenphotovoltaikanlagen auf Seinsheimer, aber auch auf die auf Obernbreiter oder Martinsheimer Gemarkung – errichtet entlang der Bahnstrecke.

Gemeinde sollte sich Gedanken machen

Marktgemeinderat Stephan Jamm blieb bei seiner bisherigen Meinung: "Es reicht jetzt." Gut zehn Prozent der Gemarkungsfläche seien mit Freiflächenphotovoltaikanlagen voll. "Ich sehe es aus dem Gesichtspunkt der Abhängigkeit", lenkte Bürgermeisterin Ruth Albrecht den Blick auf die aktuelle Lage. Hier müssten auch die Gemeinden, die bisher noch nichts gemacht hätten, umdenken.

Ratsmitglied Gerald Hell, der für die Sitzung entschuldigt war, hatte im Vorfeld angeregt, sich darüber Gedanken zu machen, "wie wir uns als Kommunen autark machen". Die Bürgermeisterin griff seine Anregung auf, sich von Gemeinden, die in dieser Sache schon sehr weit seien, informieren zu lassen.

Albrecht schlug dem Marktgemeinderat vor, am bisherigen Beschluss insoweit festzuhalten, dass es keine neuen Flächen mit Photovoltaikanlagen geben soll. Bei bestehenden Flächen könne nach einer individuellen Prüfung allerdings durch aus noch einer Erweiterung zugestimmt werden. Diesem Vorschlag folgte das Gremium einstimmig. Den vorliegenden Antrag auf Erweiterung lehnte der Rat bei einer befürwortenden Stimme ab.

Zustimmung gab es dagegen zu einem Kooperationsvertrag zwischen Seinsheim und der Marktgemeinde Ippesheim für ein Leader-Projekt. Dazu erläuterte Ruth Albrecht, dass es um das Projekt im Weinparadies zum Thema "Besonderheiten des Bullenheimer Berges" geht.

Machbarkeitsstudie soll erstellt werden

Zur Ermittlung des touristischen Potenzials der archäologischen und historischen Besonderheiten des Weinparadieses Franken will das Weinparadies eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen. Da sich der Bullenheimer Berg auf dem Gebiet der Gemeinden Seinsheim und Ippesheim befindet, sind diese auch die Kooperationspartner, um eine Leader-Förderung auch Unter- und Mittelfranken zu bekommen. Das Projekt gilt als grenzübergreifend. Albrecht erinnerte dabei an das erfolgreiche Projekt Weinparadiesscheune. Beide Kommunen beteiligen sich mit je 1000 Euro an dem Konzept.

Keine Beanstandungen hat die örtliche Rechnungsprüfung für das Haushaltsjahr 2020 ergeben. Der Gesamthaushalt schloss damit mit 3.361.305 Euro.

Das Ratsgremium fasste auch einen offiziellen Beschluss zur Aufstellung des gemeindeeigenen Selfie-Points. Wie Martinsheim stellt auch Seinsheim dem Generationenbusverein den erwirtschafteten Überschuss der Buslinie in Höhe von 1234,25 Euro als Zuschuss zur Verfügung.

Ja sagte der Rat zur künftigen Nutzung eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Seinsheim als Praxisräume. Ebenso darf ein Bürger einen notwendigen Kontrollschacht auf Gemeindegrund errichten.