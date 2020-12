Das Landratsamt Kitzingen hat am Donnerstagnachmittag neue Corona-Fälle aus Senioren- und Kinderbetreuungseinrichtungen im Landkreis. So sind in der Seniorenresidenz Phönix in Dettelbach drei Mitarbeiter, die in unterschiedlichen Bereichen und in einem Fall auch in einem anderen Gebäude der Einrichtung arbeiten, positiv getestet worden, berichtet die Behörde. Drei Bewohner seien ebenfalls positiv getestet.

Der betroffene Wohnbereich wird bis Heiligabend, 24. Dezember, unter häusliche Quarantäne gestellt und die drei positiven Bewohner werden isoliert in einer eigens eingerichteten Pandemiezone, heißt es in der Mitteilung weiter. Weil die positiv getesteten Fälle mehrere Wohnbereiche betreffen, wurden am Donnerstag bei einer bereits geplanten Testung eines Wohnbereichs nun laut Landratsamt alle noch nicht getesteten Bewohner der gesamten Einrichtung getestet. Das Personal gehe auf die Teststrecke. Seit Donnerstag gilt ein Besuchs- und Aufnahmeverbot für die ganze Einrichtung.

Folgende Einrichtungen sind nach Angaben des Landratsamtes ebenfalls neu von Corona betroffen:

In der Heilpädagogische Tagesstätte der Erich-Kästner-Schule Kitzingen wurde eine Mitarbeiterin positiv getestet. Kinder und weitere Mitarbeiter gelten als Kontaktpersonen 1 (KP1) und sind bis 16. Dezember in Quarantäne.

In der Realschule Dettelbach ist ein Schüler positiv getestet. Die Mitschüler werden frühestens am 13. Dezember und beenden dann bei negativem Befund ihre Quarantäne.

In der Kita Sonnenschein in Schernau ist Kind positiv getestet. Alle Kinder und Mitarbeiter gelten als KP1. Die Kita ist bis einschließlich 18. Dezember geschlossen.

In der Mittelschule Wiesentheid ist ein Schüler positiv getestet. Die Testung der Schüler ist frühestens am 14. Dezember; die Quarantäne endet mit negativem Befund.

In der Paul-Eber-Schule in Kitzingen ist ein Schüler positiv getestet. Die Quarantäne endet mit negativem Test der Schüler, der frühestens am 15. Dezember stattfindet.

In der Wirtschaftsschule Kitzingen wurde ein Schüler wurde positiv getestet. Auch hier endet die Quarantäne bei negativem Test frühestens am 15. Dezember.

Im Seniorenheim Haus Mainblick in Kitzingen, wo bekannterweise ein Mitarbeiter positiv getestet worden war, haben laut Landratsamt nach aktuellem Stand die Hygienemaßnahmen vor Ort ausgereicht, so dass Bewohnern und Personal nicht als KP1 eingeordnet werden mussten. Alle getesteten Bewohner und Mitarbeiter sind negativ; Quarantäne wurde nicht verhängt. Der Überwachungszeitraum reicht bis 15. Dezember.