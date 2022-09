Prof. Dr. Frank Breuckmann aus der Abteilung für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Kardiologie, Pneumologie, Neurologie und internistische Intensivmedizin der Klinik Kitzinger Land wurde als neuer "Fellow of the European Society of Cardiology" (FESC) ausgezeichnet. Das teilt die Klinik in einem Schreiben mit, der auch die folgenden Informationen entnommen sind.

Dieser Titel wird an Kardiologen verliehen, die einen wesentlichen Beitrag im Bereich von Forschung und Anwendung in der Kardiologie geleistet haben. Weltweit wurden bislang etwa 4300 Titelträgerinnen und -träger ausgezeichnet. Die ausgezeichneten Medizinerinnen und Mediziner müssen sich bedeutsam und anhaltend in Forschung, Bildung und Interessenvertretung verdient gemacht haben.

Die Urkunde hatte Prof. Breuckmann beim diesjährigen europäischen Jahreshauptkongress in Barcelona entgegengenommen.