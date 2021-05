Kitzingen vor 49 Minuten

Weitere 100 000 Selbsttests für die Schulen

Schüler, Lehrer und Eltern im Landkreis Kitzingen müssen sich auch in den nächsten Wochen keine Sorgen um mangelnde Selbsttests machen, teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit. Am Landratsamt sind rund 100 000 Tests angekommen, die jetzt wieder an die Schulen verteilt worden sind.