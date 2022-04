Röttingen vor 50 Minuten

Weiterbildung im Wiesentheider Gemeindewald

Rund 30 Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer kamen in den Gemeindewald in der Nähe von Feuerbach, um ihre Weiterbildung im Rahmen des Bildungsprogramms Wald mit einem Praxistag abzuschließen. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg hat auch in diesem Jahr ein Weiterbildungsprogramm angeboten, bei dem Försterinnen und Förster über Themen wie z.B. Waldbegründung, Pflege oder auch Waldnaturschutz informiert haben. Aufgrund der Infektionslage mussten die meisten Vorträge online stattfinden, aber jetzt konnte endlich eine Veranstaltung im Wald stattfinden. Begrüßt wurden die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer auch von Bürgermeister Klaus Köhler: "Ich freue mich, dass die Fortbildung im Gemeindewald Wiesentheid stattfindet. Es ist dem Markt Wiesentheid ganz wichtig, dass der Wald der Bevölkerung auch für Bildungszwecke zur Verfügung steht". Viele Themen rund um den Wald wurden praxisnah diskutiert. Einer der Teilnehmer war Hermann Reisenleiter aus Wiesentheid. Sein Resümee: "Mir hat der Praxistag am besten gefallen, wenn noch mal so eine Weiterbildung angeboten wird, bin ich wieder dabei."