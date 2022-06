Altenschönbach vor 57 Minuten

Weißes Winora-Herrenrad in Altenschönbach gestohlen

Eine unbekannte Person hat bereits am Sonntag, zwischen 19 und 20.10 Uhr, in Altenschönbach ein weißes Herrenfahrrad der Marke Winora gestohlen. Das weiße, nicht verschlossene Fahrrad stand laut Polizei vor dem Gebäude in der Hauptstraße 1. Der Beuteschaden beträgt circa 600 Euro.