Volkach vor 12 Minuten

Weintrauben gestohlen

Bereits in der Zeit zwischen dem 16. und 20. September haben Unbekannte in Obervolkach im Flurbereich Stettenberg an zwei Weinbergen etwa 360 Kilogramm Weißburgunder-, Spätburgunder- und Bacchustrauben gestohlen, berichtet die Polizei. Beide Feldstücke liegen nebeneinander und grenzen an der Westseite des Waldgebietes Stöckach an. Die Ernte könnte tagsüber oder bei Dämmerung durchaus professionell mit entsprechenden Arbeitsmaschinen vorgenommen worden sein, heißt es im Polizeibericht. Die Diebe hatten gezielt nur teilweise die Trauben an den Weinstöcken am Anfang der Zeilen und nicht komplett abgeerntet. Den beiden Winzern ist ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden.