Bei ihrer Krönung 2020 zur Weinprinzessin in Nenzenheim freute sich Lisa Belz noch auf das eigene bevorstehende Weinfest, die Weinfestsaison und viele Treffen mit Kolleginnen aus dem Weinlandkreis und der Umgegend.

Inzwischen sind zwei Weinjahre und zwei Weinfeste in Nenzenheim Geschichte, ohne dass eine Veranstaltung stattfinden konnte.

Weinprinzessin Lisa I. war zwar beim alljährlichen Essen der Weinfestgemeinschaft im Feuerwehrhaus zugegen, dass ihr zwei Jahre Nichtstun nicht gefallen haben, war ihr anzusehen. Die Eröffnung und Begleitung des eigenen Weinfestes, Treffen mit den Amtskolleginnen und Werbereisen zu Veranstaltungen um die örtlichen und regionalen Winzer und ihre Weine zu repräsentieren gehören zu den Höhepunkten einer Amtszeit, die in Nenzenheim in der Regel ein Jahr dauert. Dabei hatte sich Lisa schon in der Zeit im Kindergarten darauf gefreut einmal ihr Winzerdorf werben zu dürfen, war sie schon als Kind beim alljährlichen Weinfestumzug mit dabei.

Nun kam Lisa Belz, um nicht gänzlich untätig zu sein, auf die Idee ihre Vorgängerinnen zu bitten, auf selbst gemachten Plakaten ihre Amtszeit noch einmal in einer Retrospektive aufleben zu lassen. Von den 36 bisherigen Weinhoheiten kamen nur zwei Absagen, etwa drei Viertel schickten fertige Plakate, die Lisa auf Informationsständern zu einer reich bebilderten und abwechslungsreichen Weinfestgeschichte zusammenstellte.

Bei den Vorbereitungen dazu fiel ihr auf, dass es seit der ersten Weinpinzessinnenkür 1978 immer neue Vornamen gab, lediglich der Name Christine taucht in den Annalen des Weinbauvereins doppelt auf. Zunächst einmal soll die Bilderausstellung bis zur Kirchweih am 10. Oktober zu sehen sein.