Mit Anna Stock hat die Weinbaugemeinde Wiesenbronn eine neue Weinprinzessin. In den Weinbergen oberhalb des Dorfes krönte die bisherige Amtsinhaberin Sofie Fröhlich zu Klängen des Musik- und Gesangvereins Wiesentheid ihre Nachfolgerin.

Moderatorin Doris Paul hatte Winzerkollegen aus den umliegenden Dörfern an den Silvanerplatz eingeladen. Viele waren dem Ruf gefolgt. Zu den Gästen auf der Rotweininsel gehörte die neue fränkische Weinkönigin Eva Brockmann. Paul unterstrich, wie wichtig und wertvoll die Bereitschaft der Würdenträgerinnen ist, für die Region zu stehen und den Wein über deren Grenzen hinauszutragen. Mit Anna Stock sei eine würdige Nachfolgerin gefunden.

Zwischen Weinverköstigung und Drachenbootrennen

In ihrem Rückblick sprach Sofie Fröhlich in Reimen von vielen atemberaubenden Momenten zwischen Weinverköstigung und Drachenbootrennen, von Reisen in nah und fern, die sie in den drei Jahren ihrer Amtszeit erleben durfte. Insgesamt sei sie mehr als 4000 Kilometer im Dienste der heimatlichen Weine durch die Gegend gebraust. Zusammenfassend bekannte sie, dass Weinfeste die schönsten Zeitdiebe seien. Neben der Familie galt ihr Dank den vielen Unterstützern. Es sei ihr eine Ehre gewesen, die Krone drei Jahre tragen zu dürfen.

Von einem wunderschönen Krönungsplatz oberhalb des Dorfes und inmitten der Weinberge sprach Weinkönigin Eva Brockmann. Sofie Fröhlich habe ihren Verein tatkräftig unterstützt, dabei sei das private Leben sicher oft zu kurz gekommen. Treffen mit Weinhoheiten sind für die Weinkönigin eine völlig neue Erfahrung der Kollegialität und Freundschaft, da sie vor ihrer Krönung nie eine Weinprinzessinnenkrone getragen habe. Die Gästeschar zeige ihr, wie in Frankens Dörfern über die Ortsgrenzen hinaus zusammengehalten wird. An Nachfolgerin Anna Stock gewandt lobte sie deren Entscheidung, die Krone tragen zu wollen.

Ehrenamtlich engagiert beim Roten Kreuz und bei der Feuerwehr

In ihrer Antrittsrede bekannte die 19-jährige Anna Stock, die sich neben ihrem Beruf als medizinische Fachangestellte ehrenamtlich bei Feuerwehr und Rotem Kreuz einbringt, dass sie schon als Kind von der Weinprinzessinnenkrone begeistert gewesen sei. Daher habe sie bei der Anfrage des Weinbauvereins sofort zugesagt. Ein Traum sei nun in Erfüllung gegangen.

Bürgermeister Volkhard Warmdt hat während der Amtszeit von Sophie Fröhlich erkannt, dass mit Wein Kultur betrieben wird. Er gratulierte der Nachfolgerin, verbunden mit der Hoffnung, dass ihr Einschränkungen wie durch die Pandemie erspart bleiben. Für den Kitzingen Hofstaat dankte Alexander Nuss für Sofies Fröhlichs Einsätze und hieß Anna Stock im Hofstaat willkommen.