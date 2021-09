An einem lauschigen Spätsommerabend fand im romantischen Kartause-Innenhof in Astheim die Abkrönung der "Rekord"- Weinprinzessin Katharina statt, teilt die Festgemeinschaft in einer Pressemeldung mit. Neben den Astheimer Bürgerinnen und Bürgern waren auch viele Prinzessinnen aus der Umgebung zu Gast.

Ihre Regentschaft begann 2017 und fand nun ihren Abschluss. Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein bedankte sich im Namen der Stadt Volkach für ihren Einsatz als Weinbotschafterin von Astheim und der Mainschleife. Auch auf den sozialen Medien war sie gut vertreten und man konnte so an ihren Terminen und Erlebnissen teilhaben. Katharina vertrat den Weinort Astheim vier Jahre mit sehr viel Herzblut und Engagement, heißt es in der Mitteilung. Sie war eines der Aushängeschilder der Volkacher Mainschleife, die Gäste aus nah und fern für die Weine der Mainschleife begeisterte.

"Prinzessinnenluft" geschnuppert

Symbolfigur Kartäusermönch Leo Wagenhäuser nahm Katharina als einer der erfahrensten Repräsentanten der Weinregion Frankens in dieser Zeit unter seine Fittiche. Leo wird auch für die neue Hoheit Elena Flößer eine große Unterstützung sein, kündigt die Festgemeinschaft an. Elena freue sich schon sehr auf ihr Amt und war schon bei einigen Veranstaltungen dabei, um "Prinzessinenluft" zu schnuppern.

Bevor nun die Krone übergeben wurde nahm Katharina alle Gäste bei einer Fotoschau mit in die Zeit ihrer Regentschaft, deren beiden letzten Jahre durch Corona geprägt waren.

In der Antrittsrede habe man Elena die Begeisterung für Astheim und den Wein deutlich angemerkt, heißt es in der Meldung der Festgemeinschaft. "Es war schon immer mein Traum, Weinprinzessin zu werden“. Der Vorsitzende des Vereins für Wein-, Obst-, Gartenbau und Landschaftspflege, Lothar Flößer, bedankte sich bei Katharina für das Engagement und die Öffentlichkeitsarbeit der Weinlage Astheimer Kartäuser.

Alle Weinfestfreundinnen und -freunde dürfen sich nun schon auf das Astheimer Kartäuserweinfest 2022 freuen, dass traditionell am letzten Juni-Wochendende stattfindet, kündigt die Festgemeinschaft an. Dort werden sie von Weinprinzessin Elena und Kartäusermönch Leo schon freudig erwartet.