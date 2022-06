Für die Possenheimer Weinfreunde geht am zweiten Juni-Wochenende eine lange Durststrecke zu Ende: Nach dreijähriger Corona-Zwangspause kehrt das Weinfest, der Possermer Weingenuss, zurück auf den Dorfplatz. Präsentiert wird er wieder von einer für die Region eher ungewöhnlichen Symbolfigur einem Weinprinzen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Im Iphöfer Ortsteil Possenheim gibt es seit 2014 Frankens einzigen Weinprinzen. Schon dem fünften jungen Mann aus Possenheim wird in diesem Jahr diese besondere Ehre zu teil.

Zur Eröffnung des Weinfestes am Samstag, 11. Juni, reicht der amtierende Weinprinz Peter I. den Bocksbeutel an seinen Nachfolger weiter. Als neuer Weinprinz wird Florian I. gekürt, der ab dann als neuer königlicher Vertreter den Possermer Weingenuss repräsentieren und sich in die Reihe der fränkischen Weinhoheiten einreihen wird.

Florian I. ist der Mitteilung zufolge ein Possenheimer Original und eng mit seinem rund 200 Einwohner großen Heimatort verbunden. Daneben bringt der 24-Jährige auch viel Liebe zum Frankenwein mit – beste Voraussetzungen also als neuer Weinprinz.

Der Possermer Weingenuss wird am Samstag, 11. Juni, um 19.30 Uhr eröffnet. Dabei wird auch der neue Weinprinz gekrönt. Die passende Musik kommt in diesem Jahr von der Winzerkapelle Rödelsee.