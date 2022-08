Rund 350 Weinfreunde testeten am Montag (Mariä Himmelfahrt) auf der Vogelsburg die Erzeugnisse des fränkischen Bioweinbaus auf Herz und Nieren. Das Wetter spielte perfekt mit, der alte traumhafte Klosterobstgarten der Vogelsburg war wieder einmal idealer Austragungsort der Weinpräsentation der fränkischen Ökowinzer. "Natürlich Wein genießen" lautete das Motto der Weinverkostung durch etwa 20 Biowinzer.

Sieben Stunden standen die Proben von 100 Weinen sowie ausführliche Fachgespräche im Mittelpunkt des Treffens. Beim Abbau der Stände am Abend zog Thomas Lange ein durchweg positives Fazit. "Das Publikum zeigte sich sehr interessiert an der Arbeit der Ökowinzer und stellte viele Fragen an sie", sagte der Vorsitzende des Bunds Fränkischer Ökowinzer und -weingüter (FÖW). Seit gut drei Jahren trägt der Hammelburger Winzer die Hauptverantwortung bei den Biowinzern. In den von der Corona-Pandemie bestimmten zurückliegenden zweieinhalb Jahren konnte sich die Vereinigung über Mitgliederzuwachs freuen. Auch die Öko-Anbaufläche wächst stetig. Bewirtschaftet werden über 250 Hektar Bio-Rebfläche. Der ökologische Gedanke setze sich immer weiter durch, so Lange.

Die Reife der Trauben ist vorhanden, das Wasser fehlt

"Die Qualität der Produkte unserer Winzer ist top und die Besucher haben das echt honoriert", betonte er. Natürlich dürfen beim Geschmack nach seiner Ansicht die Meinungen auseinandergehen, aber die Resonanz sei ausschließlich positiv gewesen. Die Auswirkungen der Hitze und der Trockenheit auf den Weinbau in der Region waren ein bestimmendes Thema bei den Gesprächen. "Seit April hat es bei manchen Winzern nicht mehr richtig geregnet", fasste Lange zusammen. Die Reife der Trauben wäre vorhanden, das Wasser aber fehlt.

"Es wird ein spannender Herbst", hofft der Vorsitzende auf Regen in den kommenden Wochen. Für die Junganlagen sei es "aber fast schon zu spät". "Die hohen Temperaturen und die Wasserknappheit sind ein schwieriges Thema", meinte Matthias Popp. Der Main sei leider sehr weit weg, bedauerte der passionierte Winzer vom Bio-Weingut Bausewein in Iphofen. Mit dem Wasser aus dem eigenen Brunnen sei das Problem nicht zu lösen. "Die Alt-Anlagen müssen ohne Wasser überleben, nur die jungen Pflanzen werden bewässert." Damit auch die Nachkömmlinge überleben, hat Popp die Trauben bereits weggeschnitten. Bewässert werden sie für den ersehnten Ertrag im nächsten Jahr.

Pilzresistente Rebsorten aus Amerika werden mit europäischen Sorten gekreuzt

Josef Engelhart, Weinbautechniker bei der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau informierte mit seinem Team über biologische Pilzbekämpfung bei Weinreben. Pilzwiderstandsfähige Rebsorten kämen aus Amerika und würden mit den europäischen Rebsorten eingekreuzt. Durch diese Resistenz-Gene könne man 80 Prozent Pflanzenschutzmittel einsparen, so Engelhart. Neue Kreationen seien beispielsweise Johanniter, Bronner, Donau-Riesling, Fränkischer Satz oder Blüten-Muskateller.

Der Klostergarten ist seit Jahren Austragungsort der Weinverkostung, haben doch die Augustinusschwestern der Vogelsburg als Pioniere mit dem biologischen Weinanbau in Franken begonnen.