In der Weinstadt dreht sich vom 16. bis 18. September alles um den Rebensaft. Der Grund: Der Volkacher Marktplatz verwandelt sich an diesem Wochenende beim „Mainschleifen-Weintasting“ in die größte Freiluft-Vinothek der Mainschleife, so die Pressemitteilung der Touristinformation Volkacher Mainschleife. Rund 100 Weine von etwa 40 Weingütern der Mainschleife gilt es zu entdecken und zu verkosten. Quasi als „Warm up“ findet am Freitag, 16. September, ab 18 Uhr die Weinleseparty statt – für beide Veranstaltungen auf dem Marktplatz wird kein Eintritt erhoben.

Die Mainschleifen-Weinleseparty findet zwischen 18 und 22 Uhr statt. Es wird dabei der Bogen von der Tradition zur Moderne geschlagen. Unter dem Motto „Symbolisches Weinpressen“ sind beispielsweise die Volkacher Weinprinzessin und der Volkacher Ratsherr mit alten Weinbau-Gerätschaften aktiv. Der Schoppenausschank hält eine große Auswahl an Frankenweinen der Mainschleife parat und das Duo Le.cker sorgt mit Rock- und Popklassikern unplugged für die musikalische Umrahmung.

100 Frankenweine kann man verkosten

Eine "Weinprobe der Superlative", so die Mitteilung, erwarte die Gäste aus nah und fern zwei Tage lang beim sogenannten Mainschleifen-Weintasting 2022. Rund 100 Frankenweine kann man am Samstag, 17. September, von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag, 18. September, von 11 bis 18 Uhr verkosten. Der Marktplatz von Volkach verwandelt sich an diesen beiden Tagen in eine große fränkische Regionalvinothek mit Weinen aus Obereisenheim, Untereisenheim, Stammheim, Zeilitzheim, Obervolkach, Astheim, Escherndorf, Fahr, Nordheim, Sommerach und natürlich Volkach.

Etwa 50 Weingüter stellen ihre Weine für diese regionale Verkostung zur Verfügung. 32 Rebsorten können Weingenießer kennenlernen. Der Silvaner stellt bei den Rebsorten den Löwenanteil in Sachen Vielfalt. 13 verschiedene Silvaner gibt es im Ausschank.. Seltene Rebsorten wie zum Beispiel Muskateller oder Morio Muskat kann man ebenfalls probieren. Burgundersorten-Freunde dürfen sich auf eine reichhaltige Auswahl freuen.

Weinreise rund um die Weinschleife

Rund um den Marktplatz werden Verkostungsstationen aufgebaut. An jeder Station werden je nach teilnehmender Weingutszahl ein Ort oder mehrere Ortschaften zugleich präsentiert. Der Gast kauft sich einfach vor Ort einen Genießerpass und kann je nach gewählter Probenzahl eine Weinreise rund um die Mainschleife starten. Der Einstiegspass umfasst drei Proben und kostet fünf Euro. Sechs Proben gibt es für 9,50 Euro und neun Proben für 14,50 Euro.

Wer aber an diesem Tag einfach nur ein Glas Wein oder eine fränkische Bratwurst, Federweißer und Co. genießen möchte, kann dies laut Mitteilung der Tourist-Info ebenfalls auf dem Marktplatz tun.

Am Samstag nimmt das Boulevard Ensemble zwischen 15.30 und 19.30 Uhr die Gäste mit auf eine unterhaltsame Schlager- und Oldie-Zeitreise. Am Sonntag greift ab 11 Uhr für eine Stunde das Symphonische Blasorchester Volkach für eine Stunde und anschließend von 13.30 und 17.30 Uhr die Blasmusik-Combo „Kulti4“ zu den Instrumenten. Bei Regenwetter bleiben Programmänderungen vorbehalten. Das Mainschleifen-Wein-Spektakel wird veranstaltet vom Marketingverein Tourismus & Gewerbe Volkacher Mainschleife e.V.

Weitere Information unter www.volkach.de