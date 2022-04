Nach zwei Jahren Pandemie-Pause startet der „Escherndorfer Sinneszauber“ im April 2022 wieder durch. Bei der sechsten Ausgabe des weinkulinarischen und kabarettistischen Spaziergangs „Escherndorfer Sinneszauber“ ist die aus dem BR-Fernsehen bekannte Kabarettistin Constanze Lindner zu Gast. Als „Miss Verständnis“ wird Constanze Lindner mit den Teilnehmern am Samstag, 23. April, ab 18 Uhr auf Tour durch den Winzerort gehen. Vier Mal gilt es kabarettistische Einlagen zu erleben, fünf Weine zu probieren und Snacks zu genießen, heißt es in der Ankündigung zu dieser weinkulinarischen Ortsrundreise. Veranstalter ist der Wein- und Tourismusverein Escherndorf/Köhler e.V.

Hinter dem Programm „Miss Verständnis“ verbirgt sich mit Constanze Lindner eine Frau, die viel durchgemacht hat – vor allem Nächte. Und in diesen dunklen Stunden hat sie aufgeschrieben, was in ihrem Leben falsch verstanden wurde und werden wird. Sie ist zu dem Schluss gekommen: Alles. In Sachen Weininformation steht die Gästeführerin Weinerlebnis Franken, Theresia Schlier, den Gästen während des Spaziergangs Rede und Antwort.

In den Weingütern werden die Teilnehmer durch den gastgebenden Winzer begrüßt und mit Wein und einem Snack verwöhnt. Mit von der Partie sind die Weingüter Clemens Fröhlich, Reinhold Sauer, Franz Voll, Höhn, Bocksbeutelhof Escherndorf und das Genießercafé Escherndorf.

Im Ticketpreis sind Kabarett, 5er Weinverkostung, Mineralwasser & Snacks enthalten Die Karten gibt es bei der Touristinformation Volkacher Mainschleife, Marktplatz 1, im Rathaus Volkach. Die Teilnehmerzahl ist auf 60 Personen begrenzt.

Informationen gibt es unter Tel.: 09381 / 401 12 oder im Internet unter www.volkach.de.