Frickenhausen vor 23 Minuten

„Weinklang“ mit Musik und Kino

Ein Sommerabend mit Musik, Leckereien und Kino unterm Sternenhimmel soll beim dritten „Weinklang“ am Donnerstag und Freitag, 22. und 23. Juli, am Frickenhäuser Kapellenberg erfreuen. Dazu haben sich Salvas Eisladen und das Weingut Meintzinger zusammen getan, um zwischen 18 und 23 Uhr in lauschiger Atmosphäre einen Abend mit Weinen aus Italien und Franken sowie Pizza und Häppchen zu bieten. Für die musikalische Untermalung sorgt laut Veranstalter das Duo "TimoLina" - das sind Timo Lechner (Gitarre, Keyboards, Gesang) und Lina Sieber (Gesang) von der fränkischen Tanzband "Jet Set". Zu zweit werden die beiden unplugged Rock und Pop-Klassiker der 1960er-Jahre bis heute sowie einige deutsche Hits zum Besten geben. Wenn die Sonne untergegangen ist, wird auf der Großbildleinwand noch ein Kinoklassiker übertragen. Reservierungen werden unter Tel.: (0175) 1216800 entgegen genommen.