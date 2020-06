Dettelbach 12.06.2020

"Weinfest@Home" in Dettelbach war ein voller Erfolg

150 verkaufte Weinpakete, über 500 virtuelle Zuschauer und eine tolle Stimmung mit den Partyvögeln im KUK an Fronleichnam: Die kurzfristig entstandene Idee des Weinfest@Home in Dettelbach wurde sehr gut angenommen. Das schreibt die Tourismusbeauftragte der Stadt Dettelbach in einer Mitteilung an die Presse.