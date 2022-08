Von Freitag, 19. August, bis Sonntag, 21. August, findet wieder das Kirchenburgweinfest in Hüttenheim statt. Der Festbetrieb beginnt am Freitagabend ab 18 Uhr, wie es in der Pressemitteilung des Weinbauvereins heißt. Am Freitagabend unterhalten musikalisch die „Kellermester“, am Samstag sorgen die „Rafelder Brotzeitmusik" und der Akkordeonist Viktor Schlund für gute Laune und am Sonntag spielen das (Wein)-Frankentrio sowie das Frankenquartett auf.

Die Besonderheiten der historischen Anlage werden am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr bei einer Kirchenburgführung erläutert. Treffpunkt ist am Marktplatz an der Linde. Am Sonntag findet um 14 Uhr in der Weinbar unter dem Motto lautet „Kräuter küsst Wein“ eine kulinarische Weinprobe statt. Anmeldung unter Tel.: (09323) 8779353 oder per E-Mail an kraeuterkuesstwein@web.de. Während der Weinfesttage sind der historische „Tante-Emma-Laden“ und das „Fahrradmuseum“ geöffnet.