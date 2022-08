Hüttenheim vor 1 Stunde

Weinfest in der Kirchenburg

Von Freitag, 19. August, bis Sonntag, 21. August, findet wieder das Kirchenburgweinfest in Hüttenheim statt. Der Festbetrieb beginnt am Freitagabend ab 18 Uhr, Samstag ist ab 17 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr geöffnet, wie es in der Pressemitteilung des Weinguts Ebracher Hof heißt. Die Besonderheiten der historischen Anlage werden am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr bei einer Kirchenburgführung erläutert. Treffpunkt ist am Marktplatz an der Linde.