Weinfest in der Daheim-Version

Dass ihr Straßenweinfest heuer ausfallen muss, stimmt viele Sickershäuser Bürger traurig. Jetzt gibt es zumindest einen kleinen Trost: Weinprinzessin Ina I. ruft die Bevölkerung am offiziellen Weinfestsamstag, 11. Juli, dennoch zum Schöppeln auf, wie es im Presseschreiben heißt.

In privater Runde – in kleinem Kreis mit Familie oder Freunden – sollen sich die Bürger treffen und gemeinsam ein paar gesellige Stunden verbringen. Statt eines großen Weinfestes sollen im Ort so viele Mini-Weinfeste entstehen. Dazu gibt es um 18 Uhr ein Grußwort der Weinprinzessin durch die örtliche Rufanlage und im Anschluss bis 21 Uhr auch noch passende Musik.

Wer möchte, kann sich im Vorfeld mit einem Weinpaket rüsten, das ab 2. Juli für 29 Euro abgeholt werden kann – bei Familie Köhler, An der Sicker 3, oder Nina Grötsch, Marktstefter Weg 2. Auch ein Lieferservice ist möglich, unter Tel.: (09321) 3085343.