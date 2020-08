Wiesenbronn vor 1 Stunde

Weinfest aus der Stofftasche

Traditionsgemäß wird das Wiesenbronner Weinfest am ersten Wochenende im August im Seegarten gefeiert. In diesem Jahr nicht. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde am Wochenende bei tropischen Temperaturen in den Höfen des Winzerdorfs gefeiert. Die Idee dazu hatte die Burschenschaft, die dazu vier verschiedene Pakete mit drei bis vier verschiedenen Weinen zum Kauf anboten. Am Freitagnachmittag wurden die 125 Stofftaschen mit den Weinen und einem Kerzenlicht des Weinfestteams des Weinbauvereins von den Burschen im Ort ausgefahren. Unterstützt wurden sie dabei von Weinprinzessin Sophie Fröhlich und der Start erfolgte beim Anwesen von Hans Wolf.