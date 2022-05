Seinsheim vor 1 Stunde

"Weinerlebnis Franken" lädt ein: Heimat kennenlernen

Unter dem Motto „Heimat kennen lernen: Weinparadies Franken – 20 (+ 2) Jahre Genusskultur“ veranstalten die Gästeführer „Weinerlebnis Franken“ am 14. und 15. Mai ihre diesjährigen Erlebnistage in Bullenheim, Hüttenheim, Ippesheim, Nenzenheim, Reusch, Seinsheim und Weigenheim. Die Weinerlebnistage richten sich sowohl an die Gäste in der Region, als auch an die Einheimischen, die auf diese Weise ihre Heimat noch ein bisschen besser kennen lernen werden. Für die Gästeführer „Weinerlebnis Franken“ ist es laut ihrer Pressemitteilung zugleich der offizielle Start in die neue Saison.