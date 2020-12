Vor zwei Jahren war es so weit. Franken stöhnte wieder einmal unter der Hitze, was von oben kam, waren nicht mehr als ein paar Tropfen auf heißen, staubtrockenen Boden. Und Artur Steinmann sah die Zeit gekommen, einen Epochenwandel einzuläuten. "Der Kampf ums Wasser hat jetzt begonnen", sagte der fränkische Weinbaupräsident damals im Sommer 2018.

Andere hatten diesen Kampf schon länger toben sehen, aber mit der Aussage des höchsten Weinrepräsentanten Frankens hatte das Thema nun auch eine politische Dimension. Es dauerte denn auch nicht lange, bis die Politik reagierte. Die bayerische Staatsregierung hat ein Pilotprojekt aufgesetzt, am 14. Dezember endet die Bewerbungsfrist. Es geht dabei um beispielhafte Bewässerung im Weinberg.

Nach Stand der Dinge bewirbt sich ein halbes Dutzend Kommunen aus Mainfranken um das Förderprojekt. Aus dem Landkreis Kitzingen sind es Iphofen, Mainstockheim, Nordheim/Sommerach und Volkach (mit gleich zwei Projekten). Hinzu kommen Randersacker aus dem Landkreis Würzburg und Oberschwarzach aus dem Landkreis Schweinfurt. Es steht viel auf dem Spiel. Denn der Freistaat will sich mit bis zu zehn Millionen Euro am Aufbau der Infrastruktur in einer modellhaft ausgewählten Winzergemeinde beteiligen. Wo Steinmann vom "Kampf ums Wasser" redet, spricht Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) von der "Bewässerung der Zukunft". Mit der Förderung zielt sein Ministerium auf "intelligente Projekte, mit denen Wasser effizient, schonend und nachhaltig zu den Feldern gebracht wird". Wichtiger Baustein dabei: die Speicherung von Wasser für Trockenzeiten.

Der Minister spricht von der "Wasserzukunft Bayern 2050"

Schon heute wird in Bayern ein Teil der Anlagen vom Freistaat bezahlt. Nun aber geht es darum, sich neu aufzustellen und auszurichten. Minister Glauber sprach in seiner Regierungserklärung Ende Oktober im Landtag von der "Wasserzukunft Bayern 2050". Mit diesem Generationenprojekt werde das "Wasserland Bayern" fit gemacht für die Zukunft.

Wasserland Bayern? Da muss Hermann Schmitt erst einmal schmunzeln. Der Geschäftsführer des Fränkischen Weinbauverbands sieht den Freistaat geteilt: in einen wasserreichen Süden und den dürstenden Norden. Die Kunst bestehe darin, für einen vernünftigen Ausgleich zu sorgen. Schon 2007 gab es im Verband eine erste Studie dazu.

Schmitt sieht das Thema ausreichend erforscht und appelliert an den Freistaat, sich nicht lange mit einem Pilotprojekt aufzuhalten, sondern nachhaltige Bewässerungskonzepte wie das Projekt "Vinaqua" in Volkach gleich breit zu fördern. Die Weinberge von 45 Winzern liegen dort in einem Trinkwasserschutzgebiet. Regen und Schmelzwasser aus den Hängen werden in Speicherbecken gesammelt und zur gezielten Beregnung von 100 Hektar Weinbergen genutzt. Die Winzer begrünen die Fläche auch dauerhaft, so dass bei Starkregen weniger Erde abgetragen wird. Für Matthias Mend, Fachberater an der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau Veitshöchheim (LWG), geht es bei dem jetzigen Pilotprojekt weniger um Forschung, sondern eher darum, wie eine Förderung sinnvoll umzusetzen ist.

Rund 6000 Hektar Rebfläche gibt es in Franken, verstreut über sanft hügeliges Land oder steil ansteigende Lagen und bewirtschaftet von 3700 Winzern im Haupt- oder Nebenerwerb. Mit mehr als drei Milliarden Euro Jahresumsatz ist der Weintourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) spricht von "Vorzeigeregion in Sachen Weinbau". Schon an den Zahlen lässt sich ermessen, was auf dem Spiel steht. Es gehe, sagt Hermann Schmitt, auch um den Erhalt einer über Jahrhunderte gewachsenen "Kulturlandschaft".

Ein Sechstel der fränkischen Weinberge wird bewässert

Gut 500 Liter Wasser braucht ein einziger Weinstock im Jahr – das zeigt die Dimension des Vorhabens und erklärt, warum etwa in Iphofen ein Speichersee mit 190 000 Kubikmeter Volumen benötigt wird. Nicht jede Rebe verlangt nach regelmäßiger Bewässerung, ältere Stöcke mit ihren bis zu zwölf Meter langen Wurzeln gelangen noch an Nachschub, wenn jüngere längst aufgegeben haben. Doch der Trockenstress nimmt allgemein zu. Ein Sechstel der fränkischen Weinberge, also etwa 1000 Hektar, wird der LWG zufolge schon heute mit Schläuchen aus einer Tröpfchenbewässerung versorgt. Langfristiges Ziel ist es, ganz Weinfranken damit auszustatten.

Noch gibt es Winzer, die zögern, weil auch sie einen Teil der Investitionskosten tragen müssten. LWG-Fachberater Mend hat Datensätze gewälzt, er hat Klimamodelle studiert und am Ende eine simple Rechnung aufgemacht, mit der er den Betrieben die Angst nehmen und Perspektiven aufzeigen will: Bei 20 Prozent Ertragsausfall im Jahr wegen fortschreitender Trockenheit hätten sich die Beschaffungskosten der Bewässerung selbst für einen Genossenschaftswinzer, also einen reinen Traubenerzeuger, binnen eines Jahrzehnts amortisiert. Geschäftsführer Schmitt vom Weinbauverband erinnert an die harten Kämpfe bei der Flurbereinigung in den 1950er Jahren. "Für die Winzer war das nicht billig. Aber hätten sie damals nicht investiert, gäbe es den Weinbau in Franken heute nicht mehr. Solche Weitsicht braucht es."

Das Umweltministerium wird einem Sprecher zufolge im ersten Quartal 2021 entscheiden, wer den Zuschlag für das Pilotprojekt erhält. Fest steht: Aus dem Bereich Weinbau kann und wird es nur einen geben. Der Sieger hat dann bis Jahresende Zeit, alle Bedingungen zu erfüllen. So sollte ein Großteil der örtlichen Winzer hinter dem Projekt stehen. Außerdem müssen bestehende Brunnen zur Weinbergsbewässerung stillgelegt werden. Das Ministerium beteiligt sich im Gegenzug zur Hälfte und mit maximal zehn Millionen Euro am Aufbau einer Bewässerungsinfrastruktur.