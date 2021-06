Wie Bürgermeisterin Elisabeth Drescher in der Ratssitzung bekannt gab, sind die Baumaterialien für den Außenbereich an der Baustelle "Parkplatz am Schwarzacher Tor" eingetroffen. Die technische Inbetriebnahme wird Ende dieser Woche sein, so dass mit der Eröffnung des neu geschaffenen Parkplatzes bis Mitte Juli gerechnet werden kann.

Der Innenausbau am Kindergarten-Erweiterungsbau ist fertig gestellt, und für die Außenarbeiten konnte eine Firma gefunden werden, informierte Drescher. Laut ihren Ausführungen fand am 16. Juni mit dem Landratsamt eine Begehung für die Betriebsstättengenehmigung statt. Bis der zweite Fluchtweg errichtet ist, wird es, so Drescher, eine befristete Genehmigung geben. Ein offizieller Termin für die Einweihung der Kindergartenerweiterung, die in kleineren Kreis vorgesehen ist, steht noch nicht fest.

Die Leiterin der Grundschule Sommerach Andrea Riedmann feierte ihren 60. Geburtstag. Auch die Gemeinde war vor Ort und überreichte einen Geburtstagsgruß, berichtete die Gemeindechefin.

Im Zusammenhang mit dem Projekt "Mehrgenerationenwohnen" in Sommerach informierte Drescher über Schadstoffuntersuchungen, die an den Abrissgebäuden vorgenommen werden. Mit der energetischen Versorgung der Wohngebäude befasst sich laut Drescher das Energie-Institut Amberg. Des Weiteren müssen im Denkmalschutzgebäude Winzerstraße 12 noch Bodenuntersuchungen durchgeführt werden, so die Gemeindechefin.

Die im Raum stehende Weinbergsbewässerung der Sommeracher und Nordheimer Winzer (wir berichteten) bezeichnete Bürgermeisterin Drescher als eine große Herausforderung. Ihren Ausführungen zufolge fand am 17. Juni eine Web-Informationsveranstaltung statt. Das Ingenieurbüro Röschert stellte die technische Planung des Projektentwurfes vor. Für die Gemeinde Sommerach, so Drescher, entstehen zum derzeitigen Zeitpunkt keine Kosten. Nächster Schritt ist die Abfrage bei den Winzern beziehunsgweise Weingütern nach einer Beteiligung am millionenschweren Bauprojekt.