Der Iphöfer Stadtrat machte mit einer 15:2-Mehrheit in der Ratssitzung den Betrag von 256 114 Euro für die Konzeption und Planung einer Weinbauausstellung der Vinothek locker. Die Ratsrunde vergab den entsprechenden Auftrag an Bettina Keß (Firma Kulturplan) und den Architekten Oliver Mack (Firma Space4). Dabei soll ein Zuschuss von 50 Prozent von der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim fließen, laut der zuständigen Rathausmitarbeiterin Claudia Bellanti stehen die Chancen auf die Förderung recht gut. Einige Ratsmitglieder wie Otto Kolesch schluckten bei dem Betrag und Kolesch sah die Kosten davonlaufen, denn die 256 000 Euro betreffen nur die Vinothek, die anderen zwei Gebäude des Rathauses und der Geschichtsscheune kommen noch dazu.

Bettina Keß erläuterte die Idee ihres Büros, das Museum mehr dem Publikum zu öffnen. Einzelpunkte wie die Geschichtsscheune, das historische Rathaus und die Vinothek sollen diverse Themen aufbereiten und für die Öffentlichkeit zu präsentieren. Dabei soll die Verkündhalle des Rathauses dem Besucher Einblick auf das geben, was im Rathaus interessant ist. Die Arbeit der Stadtarchivarin Susanne Kornacker soll aufgegriffen werden und die Experten gehen nun daran, der Grundkonzeption die Detailplanung folgen zu lassen. Die bislang nicht öffentlich verwahrten Exponate des Stadtarchivs beschrieb Bettina Keß als "Sammlung mit einem liebevollen Chaos", angesichts des Sammelsuriums an kulturhistorisch wertvollen Objekte. Die stadtgeschichtliche Ausstellung soll intensiviert ausgestellt werden und die beauftragten Experten verfolgen das Ziel einer ästhetischen Präsentation statt einer rein thematischen Anordnung.

Neuzeit der vergangenen 30 bis 40 Jahre

Weil der Weinbau in Iphofen eine exponierte Stellung einnimmt, kam den Experten die Idee, den Weinbau in der Vinothek alleine auszustellen. Dort soll die Gestaltung an die stadthistorische Sammlung anknüpfen, aber eine eigene Sprache haben. Unter den Schlaglichtern, Ort, Mensch, Prozess und Produkt sollen Galerieflächen im Keller, Ober-, und Dachgeschoss der Vinothek installiert werden. Dabei solle sich der Blick weniger auf die historische Weinerzeugung richten, sondern mehr auf die Neuzeit der vergangenen 30 bis 40 Jahre. Vom reinen Weinwissen bis zu einer "Sinfonie der Sinne" reichen die gedanklichen Grundlagen der Planer. Jörg Schanow gefiel das Konzept, ihm war aber die Frage wichtig, ob für das umgesetzte Konzept zusätzliches Personal notwendig werde. Auf Schanows Nachfrage erklärte Bettina Keß, dass nicht alle Exponate ausgestellt werden könnten und deswegen ein Depot gebraucht werde. Personalkosten für die Ausstellungsräume in der Vinothek seien nicht unbedingt notwendig, denn Führungen könnten mit Gästeführern abgedeckt werden.

Die Kernzeiten wären für Bettina Keß ausreichend als Öffnungszeiten, eine tägliche Öffnung des historischen Rathauses erschien ihr "sehr sportlich". Nachdem Jürgen Kößler die Barrierefreiheit ansprach, räumte Keß ein, dass dieses Ziel in der verwinkelten Vinothek kaum zu erreichen sei. Da das Rathaus bis zum Erdgeschoss mit einem Aufzug zugänglich ist, soll dort wie in der Vinothek mit visuellen Mitteln gearbeitet werden, um Besuchern auch den Blick auf die Obergeschosse zu ermöglichen.