Kitzingen vor 28 Minuten

Wein und Quiz auf dem Stadtbalkon

Welche Stadt wird als das Manhattan Italiens bezeichnet? Der italienische Stammtisch des Freundeskreis der Partnerstädte Kitzingen fand in diesem Monat auf dem Stadtbalkon in Etwashausen im Rahmen einer Weinprobe statt. Diese wurde von Karin Winkler, der Referentin für die Partnerstadt Montevarchi in der Toskana durchgeführt. Den rund 20 Teilnehmern wurde ein Weißwein und drei Rotweine eines traditionsreichen italienischen Weingutes kredenzt und charakterisiert. Dazu hatten Karin und Joachim Winkler ein Quiz über Italien zusammengestellt. Die durch mittelalterliche Architektur geprägte toskanische Stadt San Gimignano wird als das Manhattan Italiens bezeichnet. Auch die Fußballfreunde unter den Weinverkostern waren gefordert. Wie oft konnten die Italiener die Fußballweltmeisterschaft gewinnen? Insgesamt vier mal: 1934, 1938, 1982 und 2006. Der nächste Stammtisch des Partnerschaftsvereins befasst sich mit Frankreich und der Partnerstadt Prades.