Dettelbach erleben heißt Dettelbach kulinarisch entdecken. Das Mittelalterstädtchen ist geprägt von seiner fränkischen Mentalität und dem allgegenwärtigen Weinbau. Über 20 größtenteils selbstvermarktende Winzer, Heckenwirtschaften und die städtische Vinothek machen den Wein erlebbar, heißt es in einer Pressemitteilung des Kultur- und Kommunikationszentrums (KUK) Dettelbach . Daher bietet Dettelbach eine Gästeführung an, die sogenannte Wein und Genuss Schlenderei, eine Mischung aus Kulinarik und Kultur.

An sechs festen Terminen im Jahr 2022 bietet das KUK die Wein und Genuss Schlenderei an. Die maximale Gruppengröße beträgt 20 Personen, auf Anfrage werden laut Mitteilung auch individuelle Schlendereien für Einzelgruppen ab zehn Personen angeboten. Geschenkgutscheine gibt es noch bis Dienstag, 21. Dezember, im KUK Dettelbach. Die aktuellen Termine 2022 sind immer am Freitag um 17 Uhr: 27. Mai, 10. Juni, 2., 16. und 30. September sowie 14. Oktober.

Information: KUK Dettelbach, Rathausplatz 6, Tel.: (09324) 3560; E-Mail: tourismus@dettelbach.de