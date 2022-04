Prichsenstadt vor 1 Stunde

Wein, Musik und schöne Autos: Am 23. April in Prichsenstadt

Am 23. und 24. April treffen sich wieder zahlreiche Oldtimer in der historischen Altstadt zu den "Prichsenstadt Classics". Laut Pressemitteilung der Stadt startet am Samstag, 23. April, um 10 Uhr die gemütliche Picknickausfahrt. "Rock meets the Classics" heißt das Motto der "Prichsenstadt Classics" ab 16 Uhr: "Coole Schlitten, Foodtrucks und vieles mehr entführen die Gäste in die Zeit des Rock'n'Roll. Ab 16 Uhr unterhält die Band Honkytones die Besucher", schreibt die Stadt. Am Sonntag, 24. April, heißt es "Wein, Musik & schöne Autos", wenn von 10 bis 18 Uhr die Oldtimerbesitzer ihre raren Schätze in der Altstadt präsentieren. Für die passende Musik sorgt die Band "All 4 Music". An beiden Tagen sorgen ansässige Gastronomen und Foodtrucks für das leibliche Wohl. Außerdem erwartet die Gäste ein Nostalgie-Markt mit Bekleidung der 1950er-/60er-Jahre, Schildern, Gemälden oder Zeitschriften.