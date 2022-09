Durch die historische Weinstadt Iphofen bummeln, einkaufen und genießen – dazu lädt der wein-kulinarische Spaziergang am Iphöfer Kirchweihsonntag, 25. September, von 11 bis 18 Uhr ein. Offiziell eröffnet wird dieser um 11.30 Uhr nach den Festgottesdiensten in der Stadtpfarrkirche St. Veit und der Spitalkirche St. Johannes mit einem Platzkonzert der Knauf-Bergmannskapelle vor dem Rathaus, berichtet die Stadt Iphofen in einer Pressemitteilung. Dieser sind die folgenden Informationen entnommen:

Ein vielfältiges Programm mit offenen Winzerhöfen, traditionellen Kirchweihgerichten und Weinmenüs in der Gastronomie, Kaffeespezialitäten, Torten und Kuchen in den Cafés, offenen Galerien und Museen, verkaufsoffenem Sonntag, Musik und Präsentationen rund um den Marktplatz macht die Weinstadt Iphofen zur Genuss- und Flaniermeile.

Mit dabei sind Musikgruppen wie das Duo "Double One", das Trio Lecker, das Frankonia-Sextett, die Duos Vetterleswirtschaft und Spink, das Trio Streetgig, der Musikzug der Feuerwehr sowie die Band "Statt graben". Der Förderverein Musikschule Iphofen lädt zum musikalischen Kaffeeklatsch mit Kuchenbar und Nachmittagskonzerten mit Ensembles und der Big-Kitz-Band vor das Rathaus ein. Eine musikalische Weinprobe zeigt, wie Musik, Wein und Schokolade zusammenspielen.

Verkaufsoffener Sonntag

Den musikalischen Abschluss macht das Kirchweih-Konzert mit Iris und Frank Bluhm um 18 Uhr in der Spitalkirche St. Johannes. Auch Ausstellungen wie die große Marylin-Ausstellung im Knauf-Museum, im historischen Rathaus, in Galerien und Betrieben sind geöffnet. Mit Sonderaktionen zum verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr machen der Handel, die kleinen Manufakturen und individuellen Lädchen auf sich aufmerksam.

Natürlich darf zur Kirchweih auch der Rummelplatz nicht fehlen. Am Parkplatz Einersheimer Tor sorgt dieser von Freitag bis Montag vor allem bei den kleinen Gästen für Spaß. Los geht’s am Freitag ab 17 Uhr mit Ein-Euro-Fahrten. Den Abschluss macht der Familientag mit verbilligten Fahrten am Montag ab 15 Uhr.