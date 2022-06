Das bekannte Dettelbacher Altstadt-Weinfest konnte auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Dazu entschloss sich die Altstadt-Weinfestgesellschaft im Mai diesen Jahres. Die Entscheidung fiel durch mehrere Gründe, einer davon auch die kurze Organisationszeit aufgrund der nachwirkenden Pandemie.

Um den Dettelbachern und vor allem der neu gekrönten Weinprinzessin Stefanie I. ein Fest zu bieten, übernahm der Wein-Obst- und Gartenbauverein e.V. (WOG) die Festleitung. Schnell war klar, dass es auch vom WOG aus ein Altstadt-Weinfest im klassischen Sinn nicht geben würde. Zu groß wäre der Aufwand mit Straßensperrungen, Genehmigungen und vor allem einem: genügend Helfern. Der Termin am Wochenende nach Fronleichnam sollte jedoch bestehen bleiben.

Aus vielen Überlegungen fand man eine neue Örtlichkeit im Skulpturenpark des Kulturhistorischen Kreis am Main. Auf diesem Gelände fanden bereits kleinere Veranstaltungen statt. Die Wiese, geschmückt durch Kunstobjekte , bot den perfekten Rahmen für eine kleinere Weinfest-Alternative.

In wenigen Wochen sammelte der WOG also alle Kräfte und die Organisation für die "Wein I Main I Wiese" nahm volle Fahrt auf. Neben der Bandsuche mussten auch die Weine ausgesucht, die Infrastruktur geschaffen werden und Helfer gefunden werden.

Zur Unterstützung wandte sich der WOG an die Vereine aus der Weinfestgesellschaft. So konnten also die üblichen vier Feststage geplant werden. "Ich bin total glücklich und auch stolz auf unsere Winzer, dass sie doch ein Fest organisieren.", sagt Stefanie I., "es freut mich sehr, dass auch ich in diesem Jahr zu einem eigenen Fest einladen kann!"

Neben unzähligen Helfern packte auch Stefanie kräftig mit an, damit das Fest am Skulpturenpark Gestalt annahm. Die Mühe wurde mit bestem Wetter belohnt, die Sonne schien ganze vier Tage lang. Zur Eröffnung an Fronleichnam erschienen rund 20 Weinprinzessinnen um mit den Dettelbachern zu feiern. Bei den heißen Temperaturen bot sich das Kneipp-Becken als perfekte Abkühlung für die Weinhoheiten. Und zur späteren Stunde füllte sich der Festplatz mit vielen Besuchern.

Die Bilanz nach vier Tagen ist sehr zufriedenstellend. Trotz der bewusst gering gehaltenen Werbung fanden viele Gäste den Weg zum Fest und verbrachten ein paar schöne Stunden in Dettelbach. Und auch wenn die "Wein I Main I Wiese" kein gänzlicher Ersatz für das Altstadt-Weinfest war, so hat sich die Arbeit des WOG und der anderen Vereine am Ende gelohnt!

Von: Laura Kreßmann (Wein-, Obst-, und Gartenbauverein Dettelbach)