Mainstockheim vor 1 Stunde

Wein am Main kommt zurück

Die Verantwortlichen von Wein am Main haben die letzten Vorbereitungen für das anstehende Weinfest in Mainstockheim getroffen: das Weinprogramm steht, heißt es in einer Pressemitteilung. Vielseitige Weine der sind verkostet worden. Prämisse ist stets, dass die ausgewählten Weine einen Querschnitt der fränkischen Qualitätspyramide abbilden: Weine des Klassischen Frankens, des Neuen Frankens und des Großen Frankens. Das diesjährige Wein am Main in Mainstockheim findet von 23. bis 25. Juli auf dem Festplatz am Main statt. Ein Open-Air Kabarettabend mit Martin Herrmann am 22. Juli läutet das Festwochenende ein.