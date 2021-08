Fahr aktualisiert vor 1 Stunde

Weil es die Mütze wegwehte: Sturz vom Fahrrad

Auf einem Feldweg zwischen Gaibach und Fahr wurde die Mütze eines 65-jährigen Radfahrers am Samstag gegen 12.30 Uhr vom Kopf geweht. Der Mann griff darauf so beherzt in die Bremse, dass er laut Politeibericht über den Lenker stürzte und sich eine Kopfplatzwunde sowie eine Verletzung des Handgelenks zuzog. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in eine örtliche Klinik gebracht.