Dettelbach vor 1 Stunde

Weihnachtstombola für einen guten Zweck

Bei der Lindner Norit GmbH & Co. KG in Dettelbach ist es Tradition, dass die kaufmännischen Auszubildenden des ersten Lehrjahres eine Weihnachtstombola organisieren. Das schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr übernahm Sophie Reinfelder, Auszubildende zur Industriekauffrau, diese Aufgabe. Unterstützung bekam sie von Geschäftsführer Ralph Peckmann und ihrer Ausbilderin Anna Vietz. Das Unternehmen erhält jedes Jahr viele Geschenke von Kunden und Lieferanten. Diese werden gesammelt und bei der Weihnachtstombola an die Mitarbeiter verlost. Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet. Die Bedingungen in diesem Jahr boten neue Herausforderungen bei der Organisation der Tombola. Gemeinsam mit ihren auszubildenden Kollegen aus den anderen Lehrjahren, entwickelte Sophie Reinfelder viele Ideen, um diese Tradition aufrecht erhalten zu können. Beispielsweise wurden die Lose, „esslöffelweise“ aus dem Lostopf entnommen und behandschuht mit dem Esslöffel überreicht. Die Gewinne wurden in gebührendem Abstand durch ein geöffnetes Fenster an die Kollegen ins Freie gereicht. Die Mitarbeiter am Standort nahmen die Neuerungen an. Der Erlös von 500 EUR ging in diesem Jahr an den „Offenen Jugendtreff Dettelbach“. Die Organisationsleiterin des Jugendtreffs Anna Kreisel berichtete von ihrer Arbeit in einem Onlinetreffen. Sie schilderte unter anderem, dass der gespendete Betrag für die Umgestaltung des Bereichs der Mainlände für Jugendliche verwendet werden soll, heißt es abschließend in der Mitteilung. Im Bild: Bürgermeister Mattias Bielek (oben von links), Sophie Reinfelder, Anna Kreisel. Unten: Geschäftsführer Ralph Peckmann und Anna Vietz.