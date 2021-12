Kürzlich kam das Theater Sommerhaus aus Winterhausen zu uns an die Grundschule.

Geplant war eigentlich, mit Bussen nach Winterhausen zu fahren, um dort „Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“ (Klassen 1 und 2) und „Die Schneekönigin“ (Klassen 3 und 4) zu sehen. Coronabedingt musste das leider abgesagt werden.

Damit unsere Grundschüler doch noch in Weihnachtsstimmung kommen konnten, holten wir das Schauspielteam an unsere Schule. In der geräumigen Aula, mit perfekt ausgestatteter Bühne, sahen die Schüler nun das Stück „Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“ in zwei aufeinanderfolgenden Aufführungen.

Die Kinder erlebten mit, wie Pettersson sich kurz vor Heiligabend den Fuß verstaucht. Wie sollen er und Findus nun zu einem Weihnachtsbaum, zu Stockfisch und zu Pfefferkuchen kommen? Mit Liedern, Carusos Hahnengesang, gackernden Hühnern und liebenswerten Nachbarn kommen Pettersson und sein Kater doch noch zu ihrem Baum und die Stunde Theater verging dabei wie im Flug. Versüßt wurde dieser Tag zudem mit Schneemännern aus Mürbeteig, gesponsert vom Elternbeirat.

Von: Monika Hofmann-Küster (Lehrerin, Dr.-Karlheinz-Spielmann Grundschule Iphofen)