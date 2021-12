Marktbreit vor 48 Minuten

Weihnachtspakete für Rumänien

Auf Initiative der SchülerInnen packten die Mädchen und Jungen aus allen Klassenstufen der beiden Marktbreiter Realschulen fleißig Pakete für arme Kinder in Rumänien. Am Ende war ein ansehnlicher Geschenkeberg entstanden. Die SchülerInnen der Klasse 5a halfen fleißig mit, diese in den Schulbus von Hausmeister Wilhelm Hörber zu laden, welcher dann die Geschenke nach Dettelbach zur Rumänienhilfe Karl brachte. Gerade in diesem Jahr kommt die kleine Geste vielen Menschen zugute, die in schwierigen wirtschaftlichen Situationen leben. Herr Karl von der Rumänienhilfe bekräftigte, dass der schönste Dank die Freude in den Augen der Kinder sei, für die das Päckchen aus Deutschland oft das einzige Weihnachtsgeschenk ist.