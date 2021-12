Dettelbach vor 44 Minuten

Weihnachtspäckchen für Rumänien

Seit vielen Jahr beteiligt sich die Rudolf-von-Scherenberg-Grundschule Dettelbach an der Aktion "Weihnachtspäckchen für Rumänien" der Rumänienhilfe Karl. Zahlreiche Kinder und Eltern gaben Weihnachtspäckchen, aber auch benötigte Lebensmittel, Schulutensilien, Kleidung, Hygieneartikel und Spielsachen ab. So wurden in der Schule weitere Pakete aus den Sachspenden zusammengestellt, verpackt und liebevoll verziert. Lehrkräfte und Schüler*innen der beiden vierten Klassen halfen hier fleißig mit. Schließlich wurden alle Pakete von Viertklässlern gemeinsam mit dem Hausmeister Karlheinz Bielek in den Transporter geladen, an die Sammelstelle gebracht und direkt in den Lkw verladen, der sich auf den Weg nach Rumänien machte. Den Schüler*innen machte es viel Freude die Rumänienhilfe zu unterstützen, wollten Sie doch ihren Beitrag dazu leisten, dass sich rumänische Kinder mit einem Weihnachtspäckchen an den schönen und nützlichen Dingen freuen können. Herzlichen Dank an alle, die die Weihnachtspäckchenaktion an der Rudolf-von-Scherenberg-Grundschule Dettelbach unterstützt haben!