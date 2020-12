Sommerach vor 1 Stunde

Weihnachtspäckchen für Rumänien

Viele bunte Weihnachtspäckchen wurden in der Grundschule Sommerach gesammelt, um die Rumänienhilfe von Elmar Karl zu unterstützen. Hilfsbedürftige Kinder in Rumänien sollen sich darüber an Weihnachten freuen. Voller Eifer halfen die Schüler mit, die Päckchen zu verladen.