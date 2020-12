Markt Einersheim vor 1 Stunde

Weihnachtspäckchen für Rumänien

Seit nunmehr 30 Jahren leistet die Rumänienhilfe Karl humanitäre Hilfe für das Balkanland Rumänien. Bereits im 20. Jahr gibt es nun die Aktion „Weihnachtspaket“. Viele Schulen, Kindergärten, Institutionen, Firmen und Privatpersonen haben sich schon daran beteiligt. Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Grundschule Hellmitzheimer Bucht wieder an der “regionalen“ Weihnachtspäckchen-Aktion der Rumänienhilfe Karl aus Bibergau in Dettelbach. Über die Hälfte aller 100 Schüler schleppten in den letzten Wochen über 60 schön verzierte Weihnachtspakete in die Schule. Neben der Geschenkaktion ist es den Pädagogen der Schule besonders wichtig, dass die Kinder auch etwas über die Lebensumstände der Menschen in Rumänien erfahren. Einige Kinder der Schule stammen außerdem aus Rumänien. Schulleiter Matthias Schuhmann freut sich über rege Beteiligung und das große Interesse der Kinder und ihrer Eltern. Ein besonderer Dank gilt der Rumänienhilfe Karl für Organisation und Logistik der Päckchenaktion.