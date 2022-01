Kitzingen vor 55 Minuten

Weihnachtslicht aus der Siedlungsgrundschule

Auch aus der Grundschule in der Kitzinger Siedlung machten sich im Dezember zahlreiche Weihnachtspäckchen auf den Weg nach Rumänien. Liebevoll verzierte Lebensmittelpakete und Geschenke für Kinder und Familien haben zu Weihnachten etwas "Licht für viele Kinder und Familien" gebracht, so das Motto der Aktion. Besonderer Dank geht an die Eltern, die ihre Kinder beim Packen unterstützt haben und die "Rumänienhilfe Karl", die solche Lichtblicke überhaupt erst ermöglicht.