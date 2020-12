Die Weihnachtsandacht in der Adventszeit kurz vor den Ferien ist an der Mädchenrealschule Volkach Tradition und gehört einfach fest zum Schuljahr dazu. Doch in diesem Jahr gestaltete sich die Umsetzung aufgrund der Schutzkonzepte für die Corona-Pandemie so schwierig, dass sich die Schülerinnen gemeinsam mit ihren Lehrerinnen aus den Fachschaften Religion und Musik etwas Besonderes einfallen lassen mussten.

Es war ein besonderes Anliegen, trotz Corona für jeden die Möglichkeit zu schaffen, die Weihnachtsgeschichte gemeinsam mit den Klängen traditioneller Lieder zu hören, um die Stimmung der staden Zeit einzufangen.

So wurde die Idee geboren, gemeinsam ein Video zu gestalten, welches im Unterricht in jeder Klasse gezeigt werden sollte. Die Aufnahmen begannen, verlangten allen viel Konzentration ab und bereiteten trotzdem großen Spaß. Am Ende mussten die Beteiligten noch einmal richtig Gas geben, um rechtzeitig vor dem Lockdown fertig zu werden.

Das Ergebnis des fächerübergreifenden Gemeinschaftsprojektes kann sich wirklich sehen lassen, wortwörtlich für alle auf mebis über den Login der Schülerin.

Von: Sharina Niedermeyer, Musiklehrkraft, Mädchenrealschule der Franziskanerinnen Volkach