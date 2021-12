Volkach aktualisiert vor 26 Minuten

Weihnachtsgottesdienst aus Volkach als Video verfügbar

Pfarrer Johannes Hofmann aus Volkach sieht in der Geburt von Jesus als Kind in der Krippe eine Freude, Hoffnung und Ermutigung für uns alle. Vor dem Sebastians Altar mit dem Altarbild der Anbetung der Heiligen Drei Könige in der Volkacher Pfarrkirche St. Bartholomäus wurde ein Weihnachtsgottesdienst mit Video aufgenommen, ein zusätzliches Gottesdienstangebot für Weihnachten. Dieser Gottesdienst kann laut Pressemitteilung an Heilig ab Abend 17 Uhr und an den Weihnachtsfeiertagen und den darauf folgenden Tage auf der Homepage www.pg-mainschleife.de angeschaut und mitgefeiert werden.