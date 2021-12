Willanzheim vor 36 Minuten

Weihnachtsfreude schön verpackt

Trotz oder gerade wegen Corona war es den Kindern und Eltern der Grundschule Willanzheim auch in diesem Jahr sehr wichtig, dass sich die Schule an der Rumänienhilfe für Elmar Karl beteiligt. So kamen in der Adventszeit wieder viele große und kleine, liebevoll verpackte Weihnachtspäckchen zusammen, die zunächst einmal rund um den Weihnachtsbaum in der Pausenhalle ein festliches Bild abgaben. Bei der Abholung durch Herrn Deppisch waren viele fleißige Helfer gefragt, die mehrmals laufen mussten, um alle Gaben sicher im Transporter zu verstauen. Hoffen wir, dass wir großen und kleinen Menschen in Rumänien, denen es in der jetzigen Situation deutlich schlechter geht als uns hier in Deutschland, mit unseren Weihnachtspäckchen wenigstens ein bisschen Hoffnung, Licht und Wärme zu Weihnachten schenken können!