Weihnachtsfreude für arme Kinder

Seit nunmehr 31 Jahren leistet die Rumänienhilfe Karl humanitäre Hilfe für das Balkanland Rumänien. Bereits im 21. Jahr gibt es nun die Aktion "Weihnachtspaket". Viele Schulen, Kindergärten, Institutionen, Firmen und Privatpersonen haben sich schon daran beteiligt. Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Grundschule Hellmitzheimer Bucht wieder an der "regionalen" Weihnachtspäckchen-Aktion der Rumänienhilfe Karl aus Bibergau in Dettelbach. Weit über die Hälfte aller 105 Schülerinnen und Schüler schleppten in den letzten Wochen schön verzierte Weihnachtspakete in die Schule. Die Kinder der Klasse 4a halfen tatkräftig und freudig beim Beladen des Transporters mit. Der Schulleiter Herr Matthias Schuhmann freut sich über rege Beteiligung und das große Interesse der Kinder und ihrer Eltern. Ein besonderer Dank gilt der Rumänienhilfe Karl für Organisation und Logistik der Päckchenaktion.